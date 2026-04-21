2026年のローレウス世界スポーツ賞において、サッカー界が複数の部門で受賞を果たした。ローレウス世界スポーツ賞は、世界のスポーツ各分野にて活躍した個人および団体を選出して称えるものであり、“スポーツ界のアカデミー賞”とも呼ばれている。2000年から現在に至るまで毎年実施されており、今年は男女の年間最優秀選手賞や年間最優秀チーム賞に加え、新設された最優秀若手選手賞など合計11部門で構成。サッカー界からは過