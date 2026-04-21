【ブンデスリーガ】バイエルン 4−2 シュトゥットガルト（日本時間4月20日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、完璧ポジショニング→“カバーリング”炸裂の瞬間バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、チームのピンチを救うプレーを見せた。ポケットへの侵入を許した味方選手のカバーを見せ、このプレーにファンたちが称賛を送っている。バイエルンは日本時間4月20日、ブンデスリーガ第30節でシュトゥットガルトと対