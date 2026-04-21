20日に「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されたことを受け、対象の地域では、引き続き、大規模地震への備えが呼びかけられています。警戒が続く、岩手・久慈市の久慈港から、岩手めんこいテレビ・井上智晶アナウンサーがお伝えします。久慈港では、20日午後5時半過ぎ、全国で最も高い80cmの津波が観測されました。21日午前11時30分現在、風が強く吹いていますが、湾内の波はおだやかな状態となっています。久慈港では津波