今年度の新体制となった石川県警の機動隊の発隊式が行われ、隊員らは県民を守る決意を新たにしました。治安維持や災害警備を目的とした石川県警の機動隊は、爆発物処理や水難救助など各専門分野のエキスパート約60人で構成されています。20日に行われた発隊式では、田中靖之県警本部長が「安全安心な石川の実現に向け集団警備力を発揮することを期待する」と激励を送りました。石川県警警備部機動隊・大久保 悌仁 副隊長：「