破産手続き中のみんなでつくる党（旧政治家女子４８党）の大津綾香代表と父親に対し、破産管財人が計約１６２０万円の損害賠償及び否認権行使を請求した民事訴訟の第１回弁論が２１日、東京地裁（舟橋伸行裁判長）で開かれた。訴状によれば、大津氏は破産手続き開始直後に党口座から引き出していた約２９１万円の返金に応じていないことや、メガホンやポロシャツなどの什器備品の買い取りをしないことなどで、破産財団に損害を