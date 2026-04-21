ヘンリー王子とメーガン妃は４日間のオーストラリアを訪問を終え、１９日に米国に帰国したが、調査会社の調べによると夫妻はオーストラリア国民の支持をほとんど得られていないことが分かった。英紙デーリー・メールが２１日、報じた。滞在中はメーガン妃が高級ウェルネスリトリート「ハー・ベスト・ライフ」に参加し、オーストラリア戦争記念館を訪れ、さらには人気料理番組「マスターシェフ・オーストラリア」にカメオ出演す