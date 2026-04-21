日本茶を通じた地域の活性化に取り組むアイドルグループ「OCHA NORMA(オチャノーマ)」のメンバーが21日、石川県の加賀市役所を訪れ、加賀棒茶の魅力をPRしました。「お茶の間を楽しませる」をテーマに結成された、8人組アイドルグループ「オチャノーマ」。全国各地の日本茶や茶器にスポットを当て、それぞれメンバーの出身地のお茶をPRするプロジェクトを行っています。21日は石川県加