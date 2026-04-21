【モデルプレス＝2026/04/21】インフルエンサーのMINAMIが4月19日、自身のInstagramを更新。青森でのミニスカート姿を公開し、話題となっている。【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「脚が長すぎる」美脚際立つフリルミニスカ姿◆MINAMI、ミニスカから美脚スラリMINAMIは「AOMORI」とリンゴの絵文字をつけてつづり、写真を投稿。「AOMORI」と書かれたオブジェの前で、黒い帽子にファーのアウター、白いフリルミニスカートと黒