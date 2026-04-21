伝説的グループI.O.Iが、ついに帰ってくる。4月21日、SWINGエンターテインメントは「I.O.Iが5月19日に3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』を発売し、カムバックする」と公式発表した。【注目】“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）とは?カムバックの知らせとともに公開されたプロモーションスケジューラー画像は、淡いピンクのムードでファンの期待感を高めた。スケジューラーによると、I.O.Iは4月22日のムードフィルム公開を皮切