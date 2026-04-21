【モデルプレス＝2026/04/21】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が4月20日までに自身のTikTokを更新。従兄弟でボーイズグループのNCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）のRIKU（リク）とのコラボ動画を公開した。【写真】高橋愛、人気韓国アイドルの従兄弟とモー娘。楽曲ダンスコラボ◆高橋愛、従兄弟・リクとダンスコラボ今回、高橋は「リクと」「気まプリ踊ってもらった」と紹介し、従兄弟だと公表しているリクとのコラボ動画