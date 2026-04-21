【モデルプレス＝2026/04/21】timelesz（タイムレス）の松島聡が4月20日、自身のInstagramを更新。親交のあるダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーとのエピソードをつづった。【写真】timeleszメンバーが人柄を絶賛したBE:FIRSTメンバー◆松島聡、LEOとの再会を報告＆人柄絶賛4月18日・19日、北海道・大和ハウス プレミストドームでフェス型音楽ライブイベント「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」が