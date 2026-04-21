ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』を4月21日から期間限定で発売する。近年、ほうじ茶はラテやスイーツとして人気が高まっており、ハーゲンダッツが2017年に発売したミニカップ『ほうじ茶ラテ』も好評だったという。そこで、今回は従来のほうじ茶よりもさらに上質な味わいをめざし、特別感や高級感がある印象の「加賀棒ほうじ茶」を採用した。素材の魅力を最大限に引き出すため、あえて具材を加えないプ