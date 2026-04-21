【モデルプレス＝2026/04/21】女優の藤原紀香が4月20日、自身のInstagramを更新。黒のミニスカートワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】54歳ベテラン女優「脚が長過ぎる」圧巻スタイル際立つオフショルミニワンピース姿◆藤原紀香、ミニスカで圧倒的美脚披露藤原は「JJ50周年という記念すべきステージ Runway、開会宣言、そしてCollection Part MCも務めさせていただき、華やかで思い出