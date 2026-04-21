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【薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】】 9月 発売予定 価格：8,250円 【薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション】 10月 発売予定 価格：8,250円 コトブキヤは、プラモデル「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」を9月に発売す