今日21日の午前中、京都府や島根県など近畿と中国地方で黄砂の飛来が観測されました。今日21日から明日22日にかけて、北日本から西日本の広い範囲に黄砂の飛来が予想されており、車や洗濯物への付着、アレルギー症状の悪化などに注意が必要です。今日21日〜明日22日全国的に黄砂注意気象庁によると、今日21日の午前中、京都府や滋賀県、鳥取県、島根県で黄砂の飛来が観測*されました。衛星画像で見ると、日本海中部付近に茶色く