メルセデス・マイバッハが掲げる哲学2012年に、一度はそのブランドが廃止された『マイバッハ』。その名前が新たにメルセデス・ベンツのサブブランド、『メルセデス・マイバッハ』として復活を遂げたのは2014年のことだった。【画像】究極のパフォーマンスと究極のラグジュアリーが共存？メルセデス・マイバッハ『SL680モノグラム・シリーズ』全48枚このメルセデス・マイバッハが掲げる哲学は『究極のラグジュアリー』。メルセデ