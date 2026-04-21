レジェンドリポーターとして知られる東海林のり子さん（91）が、今もなお精力的な活動を続けています。4月19日、フリーアナウンサーの笠井信輔さんがインスタグラムで東海林さんとの食事会の様子を伝え、その元気な姿が話題となっています。【写真を見る】【 東海林のり子 】91歳で「現場に直撃」健在「すごいパワーですよ」笠井信輔アナが驚く“卒寿の推し活”と驚異の発信力東海林さんのリポーターとしての姿勢は、多くの人か