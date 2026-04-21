NMB48の石山千尋が20日、自身のXを更新。『機動戦士ガンダム』の登場キャラ・ララァ・スンをイメージした髪型の写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】髪型そっくり！『ガンダム』ララァ姿のNMB48石山千尋現在、マクドナルドと『ガンダム』がコラボレーションしたCMが公開中。1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作