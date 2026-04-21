きのう、三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。青森県では階上町で震度5強、八戸市などで震度5弱の揺れを観測しました。去年12月の青森県東方沖地震も記憶に新しく、避難する車で渋滞が発生しました。避難所には最大1865人が身を寄せました。避難した住人「3.11のときよりも（揺れが）強く感じました」「びっくりした（揺れが）強くて。うちは川のそばだから。