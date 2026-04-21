羽田空港の管制システムに発生した障害のため、東海地方の発着便の一部にも遅れや欠航が出ています。 【写真を見る】羽田空港の管制システム障害 東海地方にも影響 県営名古屋空港で約2時間半遅れ 中部空港では到着予定のJAL羽田便が欠航 国土交通省によりますと21日午前7時過ぎ、羽田空港の航空管制システムに障害が発生しました。約15分後に復旧しましたが県営名古屋空港では、7時20分発の札幌行きが約2時間半遅れで出発したほ