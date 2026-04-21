東京証券取引所21日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日終値からの上げ幅は一時700円を超え、節目の5万9000円を回復した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議進展への期待が継続し、買い注文が優勢となった。午前終値は前日終値比771円21銭高の5万9596円10銭。東証株価指数（TOPIX）は11.25ポイント高の3788.27。トランプ米大統領が期限までに戦闘終結に合意しなければ、停戦延長の可能性は「極め