ファミリーマートは、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンがこれまでにない“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズを全国のファミリーマート約1万6400店にて販売している。【写真】期待大！『も〜っちり食感クリームパン』今回、7日から発売している5種類の「超も〜っちりパン」シリーズが、発売から13日間で累計販売数533万食を突破。また、21日からは「も〜っちり食感クリームパン