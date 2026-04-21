きょう午前、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で戦車が暴発し、男性3人が心肺停止、女性1人が重傷を負い、病院に運ばれました。きょう午前8時40分ごろ、大分県の由布市や玖珠町などにまたがる陸上自衛隊の日出生台演習場で戦車が暴発して、けが人が多数出ていると消防に通報がありました。九州防衛局によりますと、この事故で男性3人が心肺停止になっているほか、女性1人が重傷を負い、病院に運ばれました。自衛隊によりま