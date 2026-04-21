長期化する中高年ひきこもりと、親の高齢化が重なる現実を背景に、年々深刻化する「8050問題」。75歳母と48歳息子の事例を通して、家族だけでは支えきれなくなる「親子共依存のリスク」について考えます。夫の死が生んだ「孤独」という名の共依存西日が差し込む静かなリビングで、佳子さん（仮名／75歳）は少しだけ表情を緩め、こう切り出しました。「1週間前に、ようやくすべてのカタがつきました……」玄関に並んでいたはずの大