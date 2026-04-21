YouTuberでタレントのてんちむさんは4月19日、自身のInstagramを更新。美しい脚とタトゥーが際立つ姿を披露しました。【写真】てんちむの美脚ショット「めっちゃ綺麗」てんちむさんは「エクステ取りまちた」とつづり、7枚の写真を載せています。白いミニ丈のドレスを着用した姿です。美脚がすらりと伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。また、ちらりと見えるタトゥーが印象的です。この投稿にファンからは「めっちゃ綺麗