岡山市在住のプロマジシャン・林王子さん（35）が、国内で活躍したマジシャンをたたえる2026年の「The Japan Cup」（3月）で「ベスト・クロースアップ・マジシャン」の栄誉に輝いた。「受賞を励みに一層精進し、観客がもっと楽しめるマジックを届けたい」と喜びを語る。【写真】「楽しさを発信し、笑顔を広げたい」と誓う林さん「The Japan Cup」は一般社団法人日本マジックファンデーション（埼玉県）が主催する公募制の表彰。最