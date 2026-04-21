資産運用で「安定」を重視するなら、固定金利型の個人向け国債が選択肢となります。購入時に決まった金利が満期まで変わらないため、将来の収益が読みやすいのが特徴です。初心者でも安心して始められるポイントを解説します。個人向け国債の固定金利型は、購入した時点で決まった金利が満期まで変わらないのが特徴です。3年物（固定3年）と5年物（固定5年）があり、「最初に決まった利息がそのまま続く」と考えると分かりやすいで