5歳の男の子がビュッフェにてデザートを選ぶ際に見せた色彩センスが「X」で話題になりました。【写真】アイスとフルーツの組み合わせ…色のセンス抜群！「ビュッフェで発揮される息子(5歳)の色彩感覚に驚いてる」こんなひと言とともに投稿された2枚の写真。1枚目にはピンクとブラウンのアイスクリームに深い色合いと鮮やかな色合いのフルーツを組み合わせた様子が、2枚目にはチョコレートミントのアイスクリームにイエローとグリ