第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）のバイク展示エリアには、世界各地から来た多くのバイヤーが集まった。その中には、半月ほど前に2026年スーパーバイク世界選手権（WSBK）で優勝して一躍有名になった中国のバイクメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」のバイクを一目見ようと、わざわざ足を運んだ人も大勢いた。張雪機車貿易部の黄秦（ホアン・チン）部長は、「この2日間、当社のブースは大盛況だった。5000人を超えるバイヤー