Photo: Sandra Kepkowska/ Shutterstock.com 蚊の出現で生態系が思いっきり変わる可能性もあるそうです。アイスランドは「蚊が存在しない北極圏の国」だったのですが、その状況が変わったのは2025年10月のこと。昆虫愛好家のBjörn Hjaltason氏が、キョース地方キザフェットルの自宅の庭で、Culiseta annulata種の蚊のオス1匹とメス2匹を発見したのです。温暖化と人間活動の拡大の結果こ