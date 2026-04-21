警察によりますと、山形県上山市下生居の山中で、山菜を採るために山に入った男性が遭難したということです。 遭難したのは山形市に住む８０代の男性です。 きょう午前９時４６分、上山署に「放置車両がある」と通報がありました。 男性とは連絡が取れていて、現在、救助体勢を整えているということです。 ※男性はその後発見され、生存が確認されました。