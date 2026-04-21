今後、指導者になったら──。元JリーガーでW杯戦士の鄭大世は「サブの選手にチャンス与えすぎてしまう気がする」という。「日本で育っているからなのか、頑張っている選手を無視できない。例えば、そういう選手をスタメンから外した時に自分は罪悪感を抱いてしまう。使ってあげたいという気持ちが前に出ちゃうんです」しかし、その判断は「間違っている」と自覚している。「本来は実力で判断すべきです。罪悪感が上回って、サ