今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【KAITO V3】lulu. / Mrs. GREEN APPLE を歌ってもらった【葬送のフリーレン】』というタカオカミズキさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）KAITO兄さん20周年おめでとうタカオカミズキです。﻿【KAITO V3】lulu. / Mrs. GREEN APPLE を歌ってもらった【葬送のフリーレン】バーチャルシンガー「KAITO V3」に、Mrs. GREEN APPLE『lulu.』（TVアニメ『葬送のフ