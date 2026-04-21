「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物、エトミデートを密輸した疑いで台湾に住む男が逮捕されました。陳建国容疑者（64）はおととい、マレーシアから指定薬物「エトミデート」を含んだ液体 約1.5キロを密輸した疑いが持たれています。羽田空港での検査で、スーツケースの中からココナツオイルと見せかけたボトルに「エトミデート」の液体が入っているのが見つかりました。陳容疑者は、SNSで知り合った友人から「人が買ったものを渡