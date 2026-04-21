“超魔術師”のMr.マリックとお笑いコンビ・ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）が21日、都内で行われたスーパーイリュージョンプレミア試写会に登壇。Mr.マリックがよしこを空中に浮かすなどの“超魔術”を披露し、会場を沸かせた。【写真】イリュージョンを見せたMr.マリックと、驚くガンバレルーヤ同イベントは、映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）の公開を記念して開催された。同作