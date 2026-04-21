宮城県では地震の影響とみられる道路の陥没が確認されました。宮城・石巻市ではきょう午前4時50分ごろ、JR仙石線の踏切で、「乗用車のタイヤが道路の溝にはまって動けなくなっている」と警察からJR東日本へ連絡がありました。ケガをした人はいないということですが、道路が陥没し、水道管が破裂して漏水も発生しているということです。いずれも、きのうの地震の影響とみられています。東京科学大学の中島淳一教授は、きのうの地震