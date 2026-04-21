首相官邸政府は21日、2009年施行の水俣病特別措置法に基づく「救済措置の方針」の変更を閣議決定し、水俣病被害者に給付される「療養手当」を4月分から1500円増額した。対象は特措法により救済された人で、1995年の政治解決による救済者は別の手続きで増額する。環境省によると、療養手当は被害者が入院や通院をした際に支給。これまでは月1万2900〜1万7700円で、4月から1万4400〜1万9200円となる。来年度以降は物価変動を踏ま