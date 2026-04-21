俳優の中尾明慶（37）、仲里依紗（36）が20日、自身のインスタグラムをそれぞれ更新。13回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、仲良く頬を寄せ合った“密着”夫婦2ショットを公開した。【写真】「いつまでもラブラブ」「すごく幸せそう」中尾明慶＆仲里依紗の頬を寄せ合う“密着”夫婦2ショット中尾と仲は、2009年3月に映画『時をかける少女』で初共演し、NHKドラマ『つるかめ助産院』（12年8月放送）のクランクアップ後の12