アメリカとイランの再協議が行われる可能性がある仲介国・パキスタンから中継です。杉村祐太朗記者：ここイスラマバードでは、再協議の実施に備えすでに厳重な警備体制が敷かれていて、街が緊張感に包まれています。政府機関が集まる中心部では、関係者以外の立ち入りが制限され、周辺では1万人以上の治安要員が自動小銃を持ち警戒にあたっています。またパキスタン政府は、公共交通機関の運行を停止し、制限エリア内にあるオフィ