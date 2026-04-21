「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が20日に発表されたことを受け、対象の地域では、引き続き大規模地震への備えが呼びかけられています。警戒が続く、青森・八戸市から宇佐美輝記者がお伝えします。いま地震の影響で被害が出たビルの前にいます。ビルの外壁ははがれ落ち、近くには「歩道通行できません」の看板がたてられています。市内の和菓子店では、隣のビルの外壁が落ち、3階の天井を突き破るなどの被害がありました。紅屋