◆MLB ロッキーズ-ドジャース(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手がロッキーズとの4連戦の4戦目に1番・DHで先発出場。第2打席でライト前ヒットを記録し、連続試合出塁記録を「52」に更新しました。初回の第1打席ではファーストのエラーで出塁し、その後、今季初盗塁を記録。そして1点リードの3回、先頭で第2打席をむかえると、カウント2-2からの5球目、低めボール気味のチェンジアップをうまくとらえ、