ChromeのサイドパネルでGemini 3.1を使える「Gemini in Chrome」が2026年4月21日に日本でも利用可能になりました。複数のタブで開いているウェブページをまとめて要約したり、Nano Banana 2を使って画像編集したりできます。Gemini in Chrome expanding to Asia-Pacific marketshttps://blog.google/products-and-platforms/products/chrome/chrome-expands-apac/ブラウザで Gemini がもっと身近に。Gemini in Chrome を提供開始ht