近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が２０日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。４連敗で借金１１と苦しむ中日について「もうどうしようもない」と分析した。中日は１７日からの阪神３連戦で同一カード３連敗を喫し、このカードは開幕から６戦全敗。主力投手を先発につぎ込んで返り討ちに遭っただけに「今回の甲子園って柳、大野、高橋宏斗、中日が誇る３枚看板で３連敗や