女優の三吉彩花の美背中が話題を呼んでいる。２０日にインスタグラムで「人生を経験する中で、本当に重要なのは、誰かに『なぜ』と聞かれたときに、自分の言葉で明確に説明できるかどうかだと思う。 ” これは衝動ではなく、私が時間をかけてた確信です」と英語で書き始めた三吉。「幼少期に感じたこと、見たことから... 私は静かに心が痛む中、両親を幸せに保つためにもっと我慢することを学びました。３０歳で人生の新しい