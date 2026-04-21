◆米大リーグカブス５―１フィリーズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２０日（日本時間２１日）、本拠のフィリーズ戦でスタメンを外れた。代打で５回からＤＨに入り、三振と四球だった。試合は勝ち、６連勝で貯金「４」とした。敗れたフィリーズは６連敗で借金６となった。鈴木はＷＢＣで盗塁した際に右膝を負傷し、開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎えた。１０日のパイレーツ戦で