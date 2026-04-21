◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ準決勝第３日（２０日、佐賀・ＳＡＧＡアリーナ）レギュラーシーズン（ＲＳ）３位のＰＦＵブルーキャッツ石川かほく（ＰＦＵ）は涙の準決勝敗退が決まった。１勝１敗で迎えた運命の第３戦で、元日本代表の中田久美監督が率いる同２位のＳＡＧＡ久光スプリングス（ＳＡＧＡ久光）から２セットを先取したものの、逆転を許し、３−２のフルセットで敗戦。チャンピオ