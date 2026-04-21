◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズのＪ・キンタナ投手（３７）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、６回途中８安打６失点（自責４）で降板した。通算１１３勝左腕だが、今季３度目の登板でも移籍後初勝利はお預けとなった。キンタナといえば、ドジャース・大谷翔平投手（３１）の“伝説を呼ぶ男”だ。２１年にはエンゼルスで同僚だ