この先4月22日(水)〜5月4日(月)は、前線や低気圧の影響で全国的に短い周期で天気が変わりそうです。23日(木)は九州から関東は広く雨が降るでしょう。ゴールデンウィーク前半も曇りや雨の日が続き、お出かけには注意が必要です。後半は次第に晴れ間が戻り、気温が上昇。夏日となる所もあり、汗ばむ陽気となるでしょう。低気圧や前線の影響で雨多め4月22日(水)〜28日(火)は前線や低気圧の影響で、北日本から西日本、沖縄・奄美まで広