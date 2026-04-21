アジア株米イラン協議進展期待が支えトランプしれっと停戦期限を延長 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 26394.55（+33.48+0.13%） 中国上海総合指数 4071.55（-10.58-0.26%） 台湾加権指数 37489.40（+530.60+1.44%） 韓国総合株価指数 6321.42（+102.33+1.65%） 豪ＡＳＸ２００指数 8943.20（-10.09-0.11%） アジア株はまちまち、市場はトランプ「TACO」を織り込んでいるも