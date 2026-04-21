空の便に乱れが出ています。4月21日、航空管制システムのトラブルで羽田空港を利用する便に欠航や遅れが出ていて、高知便も午前の便に欠航などの影響が出ています。日本航空と全日空などによりますと、21日午前6時半頃から、航空管制システムにトラブルが続き、羽田空港を離発着する便に欠航や遅れが出て、高知龍馬空港を利用する便にも影響が出ています。日本航空では、午前9時40分羽田発便と午前11時20分高知発の2便が欠航となっ